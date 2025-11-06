В Росфинмониторинге назвали еще одну причину блокировки счетов

В России счета могут заблокировать в связи с нетипичным поведением клиентов. Об этом рассказал начальник Управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов, пишет kp.ru.

По его словам, к таковому относятся частые переводы или операциями суммы, несоизмеримые с официальным доходом. В таком случае клиенту придется посетить офис банка, чтобы объяснить, что произошло.

В случае отсутствия нарушений, ограничения снимут, заверил Курьянов.

До этого аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина рассказала, что банки стали чаще блокировать счета за переводы между собственными счетами россиян из-за требований по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля за операциями. Подозрительными операциями считаются частые переводы на новые реквизиты, дробление крупных сумм, нетипичные поступления от третьих лиц, внезапные крупные выводы после долгого накопления, а также нестандартные назначения платежей.

В том случае, если банк приостановил перевод, следует оперативно предоставить запрошенные документы в кредитную организацию, добавила она.

Ранее банк Revolut начал блокировать счета россиян без ВНЖ в Европе.