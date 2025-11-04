Аналитик рассказала, как не получить блокировку счета за перевод между своими счетами

Аналитик Бочкина: банковский счет могут заблокировать за перевод самому себе

Банки стали чаще блокировать счета за переводы между собственными счетами россиян из-за требований по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля за операциями. Об этом сообщила агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.

Она отметила, что блокировки при переводах самому себе случаются нередко, особенно если суммы крупные или операции повторяются слишком часто. Подозрительными операциями считаются частые переводы на новые реквизиты, дробление крупных сумм, нетипичные поступления от третьих лиц, внезапные крупные выводы после долгого накопления, а также нестандартные назначения платежей.

В таких случаях банк обязан проверить источник средств и приостановить операцию до подтверждения, пояснила Бочкина.

Чтобы не попасть под блокировку, советует аналитик, не следует делать десятки переводов на мелкую сумму, совершать операции с признаками анонимности или часто переводить средства незнакомым людям. В назначении платежа лучше указывать понятную суть перевода, а при переводе крупной суммы — заранее уведомить об этом банк.

В том случае, если банк приостановил перевод, следует оперативно предоставить запрошенные документы в кредитную организацию, добавила она.

До этого эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский сообщил, что около 15–20% российских фрилансеров могут столкнуться с блокировкой банковских счетов, запросом документов и дополнительными проверками кредитных организаций во втором полугодии 2025-го — первом полугодии 2026 года.

Ранее банк Revolut начал блокировать счета россиян без ВНЖ в Европе.