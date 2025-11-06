В Росфинмониторинге рассказали, что делать при блокировке счета банком

Начальник Управления аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», что делать при неожиданной блокировке счета со стороны банка.

По словам Курьянова, блокировки счетов, как правило, связаны с нестандартным поведением клиентов, поскольку в своей работе они используют различные системы для выявления подозрительной активности. Он уточнил, что обычно в таких случаях банк ограничивает дистанционное обслуживание и просит клиента пояснить характер проводимых операций.

Эксперт отметил, что обычно вопрос удается решить после того, как клиент свяжется с банком. Человеку нужно подойти в ближайший офис, и, если никаких нарушений не будет установлено, с него снимут ограничения.

До этого аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина отметила, что блокировки при переводах самому себе вызывают подозрения, если суммы крупные или операции повторяются слишком часто. Также подозрительными операциями считаются частые переводы на новые реквизиты, дробление крупных сумм, нетипичные поступления от третьих лиц, внезапные крупные выводы после долгого накопления, а также нестандартные назначения платежей.

