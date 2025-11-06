В Госдуме рассказали о размере пенсии в 2026 году

Стенякина: средний размер пенсии в 2026 году составит 27 тысяч рублей

В 2026 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров превысит 27 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По ее словам, 1 января 2026 года произойдет индексация страховой пенсии на 7,6%, после чего ее размер увеличится до 27 788,8 рубля.

Парламентарий напомнила, что страховую пенсию назначают при достижении пенсионного возраста, получении инвалидности или при потере кормильца. Ее размер зависит от фиксированной суммы и индивидуальных коэффициентов.

Накануне кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что получатели страховых пенсий по старости, которым в ноябре исполняется 80 лет, в декабре получат повышенные выплаты. Размер прибавки составит 10 221,7 рубля. Эта сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,7 рубля и надбавки за уход — 1314 рублей.

