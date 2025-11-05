Компания Starbucks зарегистрировала товарный знак в России

Американская компания Starbucks зарегистрировала в России товарный знак в виде фирменного логотипа — бело-зеленого круга с изображением девушки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.

Согласно материалам ведомства, заявка на регистрацию товарного знака была подана в мае 2024 года, а решение о регистрации принято в ноябре 2025 года. Право на использование логотипа действует до 2034 года.

Как указано в документах, под брендом Starbucks компания сможет предоставлять услуги кофе-баров с возможностью заказа на вынос, продавать чайные и кофейные напитки, фильтры, посуду, а также администрировать программы лояльности клиентов.

Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года сеть объявила о приостановке работы в России и закрыла все свои заведения. Позже бизнес перешел к Тимуру Юнусову (Тимати), Антону Пинскому и группе «Синдика», которые в том же году запустили на базе Starbucks новую сеть Stars Coffee.

19 февраля Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванные источники написал, что сеть американских кофеен Starbucks задумалась о возвращении на российский рынок и возобновлении работы. По словам собеседника канала, компнаия направила запросы о возможности покупки торговых точек за $270 млн.

Ранее сообщалось, что Starbucks закроет сотни кофеен из-за низкой эффективности.