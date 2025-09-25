На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Starbucks закроет сотни кофеен из-за низкой эффективности

CNN: Starbucks закроет сотни кофеен и уволит 900 сотрудников
true
true
true
close
Starbucks

Американская сеть кофеен Starbucks объявила о закрытии 400 точек и увольнении 900 человек. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на заявление генерального директора компании Брайана Никкола.

«Starbucks закроет сотни кофеен в этом месяце, что составляет около 1% от общего числа. На конец июня у компании было 18 734 кофейни в Северной Америке, а к концу сентября, по заявлению компании, число кофеен достигнет 18 300№, — говорится в публикации.

Никкол отмечает, что кофейни являются центрами «общественной жизни, и закрывать любое из них сложно». По информации телеканала, заведения закрываются из-за их низкой эффективности.

Помимо закрытия кофеен, Starbucks объявил о дополнительных 900 увольнениях, те сотрудники, которые попадут под сокращение, получат пособия и разного рода меры поддержки. Многие открытые на данный момент вакансии также будут закрыты.

19 февраля Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванные источники написал, что сеть американских кофеен Starbucks задумалась о возвращении на российский рынок и возобновлении работы. По словам собеседника канала, сеть направила запросы о возможности покупки торговых точек за $270 млн.

4 марта Telegram-канал »SHOT Проверка» со ссылкой на источники сообщил, что Starbucks зарегистрировал товарный знак в России, компания может открыть свои кофейни уже в ближайшее время.

Ранее Starbucks решил отказаться от платы за популярную добавку.

