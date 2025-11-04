Путин скорректировал параметры бюджета на 2025 год

Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого параметры федерального бюджета были скорректированы. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Закон был подготовлен на основе предварительных итогов социально-экономического развития России за 2025 год. Корректировки вносились с учетом итогов исполнения федерального бюджета за период с января по август и ожидаемого исполнения за весь текущий год.

Согласно документу, в 2025 году будет уменьшен общий объем доходов на 1,944 трлн рублей — до 36,562 трлн рублей. При этом общий объем расходов сохранится на уровне 42,298 трлн рублей. Дефицит бюджета, таким образом, составит 5,736 трлн рублей. Показатель вырастет с 1,7% до 2,6% ВВП, следует из закона.

В октябре министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что на социальные нужды в федеральном бюджете на 2026 год предусмотрено более 19 трлн рублей. По его словам, эта сумма не включает расходы регионов и охватывает широкий спектр социальных выплат.

Ранее в Минфине спрогнозировали снижение ВВП в России.