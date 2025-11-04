На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин скорректировал параметры бюджета на 2025 год

Путин подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого параметры федерального бюджета были скорректированы. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Закон был подготовлен на основе предварительных итогов социально-экономического развития России за 2025 год. Корректировки вносились с учетом итогов исполнения федерального бюджета за период с января по август и ожидаемого исполнения за весь текущий год.

Согласно документу, в 2025 году будет уменьшен общий объем доходов на 1,944 трлн рублей — до 36,562 трлн рублей. При этом общий объем расходов сохранится на уровне 42,298 трлн рублей. Дефицит бюджета, таким образом, составит 5,736 трлн рублей. Показатель вырастет с 1,7% до 2,6% ВВП, следует из закона.

В октябре министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что на социальные нужды в федеральном бюджете на 2026 год предусмотрено более 19 трлн рублей. По его словам, эта сумма не включает расходы регионов и охватывает широкий спектр социальных выплат.

Ранее в Минфине спрогнозировали снижение ВВП в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами