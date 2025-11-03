На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

РФ и КНР обсуждают строительство совместной электростанции

РФ и КНР планируют строительство электростанции для совместного потребления
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Россия и Китай рассматривают возможность совместного строительства электростанции для обеспечения энергией двух стран. Об этом в интервью телеканалу »Россия-1» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы договорились о том, что будем расширять это сотрудничество. Сейчас рассматриваем строительство электростанции совместной для того, чтобы обеспечивать поставки как внутри России, так и поставки для китайских потребителей», – сказал он.

В июле 2025 года Россия и Китай обсудили перспективы совместного строительства газовых электростанций и объектов возобновляемой энергетики. Среди приоритетных направлений сотрудничества также были обозначены совместная разработка электросетей нового поколения и развитие систем передачи электроэнергии сверхвысокого напряжения, предназначенных для транспортировки как традиционной, так и возобновляемой энергии.

3 ноября российский премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в город Ханчжоу, Китай, для участия в 30-й ежегодной встрече руководителей правительств двух стран.

Церемония встречи российского премьера состоялась в присутствии государственных флагов обеих стран. В мероприятии приняли участие посол России в Китае Игорь Моргулов, генеральный консул России в Шанхае Дмитрий Лукьянцев, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй и губернатор провинции Чжэцзян Лю Цзе.

Планируется, что 4 ноября премьер-министр РФ встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров стороны намерены обсудить «актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества».

Ранее Мишустин распорядился прекратить энергетическое соглашение с Финляндией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами