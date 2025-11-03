РФ и КНР обсуждают строительство совместной электростанции

Россия и Китай рассматривают возможность совместного строительства электростанции для обеспечения энергией двух стран. Об этом в интервью телеканалу »Россия-1» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы договорились о том, что будем расширять это сотрудничество. Сейчас рассматриваем строительство электростанции совместной для того, чтобы обеспечивать поставки как внутри России, так и поставки для китайских потребителей», – сказал он.

В июле 2025 года Россия и Китай обсудили перспективы совместного строительства газовых электростанций и объектов возобновляемой энергетики. Среди приоритетных направлений сотрудничества также были обозначены совместная разработка электросетей нового поколения и развитие систем передачи электроэнергии сверхвысокого напряжения, предназначенных для транспортировки как традиционной, так и возобновляемой энергии.

3 ноября российский премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в город Ханчжоу, Китай, для участия в 30-й ежегодной встрече руководителей правительств двух стран.

Церемония встречи российского премьера состоялась в присутствии государственных флагов обеих стран. В мероприятии приняли участие посол России в Китае Игорь Моргулов, генеральный консул России в Шанхае Дмитрий Лукьянцев, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй и губернатор провинции Чжэцзян Лю Цзе.

Планируется, что 4 ноября премьер-министр РФ встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров стороны намерены обсудить «актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества».

Ранее Мишустин распорядился прекратить энергетическое соглашение с Финляндией.