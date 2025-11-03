На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вице-премьер рассказал о поставках России углеводородов в Китай

Новак: РФ поставляет углеводороды в КНР на прежнем уровне, несмотря на санкции
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Поставки российских углеводородов в Китай остаются стабильными и примерно соответствуют прошлогодним показателям, несмотря на санкционное давление. Об этом в интервью «Россия 1» рассказал вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, за девять месяцев 2025 года в Китай было поставлено 72 млн тонн нефти, что практически равно показателям прошлого года.

Новак добавил, что по поставкам газа Россия превышает показатели на 31%, в этом году Россия выйдет на проектные мощности по «Силе Сибири» на 38 миллиардов кубометров газа.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая стали отказываться от закупок нефти из России на фоне американских санкций против российского нефтяного сектора.

23 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». Также он ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.

Ранее в Белом доме сделали заявление о закупках Индией нефти из России.

