В ОПЕК+ высказались о возвращении доли рынка

Генсек Аль-Гайс: ОПЕК+ продолжает возвращать свою долю рынка
Eric Gay/AP

Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир) продолжают возвращать ранее сокращенную долю рынка. Об этом заявил генеральный секретарь организации Хасам аль-Гайс, передает ТАСС.

«Это группа из восьми стран, которые осуществляют добровольные корректировки, и это часть процесса возвращения этих баррелей на рынок, который мы последовательно и регулярно осуществляем в последние месяцы», — сказал он.

До этого сообщалось, что восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир) решили увеличить предельный уровень нефтедобычи в декабре текущего года еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября.

Россия с ноября перестанет компенсировать избыток нефтедобычи, поскольку, по состоянию на октябрь, выполнила свои обязательства.

Ранее стало известно, на сколько в России хватит запасов нефти.

