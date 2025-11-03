В ОПЕК+ высказались о возвращении доли рынка

Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир) продолжают возвращать ранее сокращенную долю рынка. Об этом заявил генеральный секретарь организации Хасам аль-Гайс, передает ТАСС.

«Это группа из восьми стран, которые осуществляют добровольные корректировки, и это часть процесса возвращения этих баррелей на рынок, который мы последовательно и регулярно осуществляем в последние месяцы», — сказал он.

До этого сообщалось, что восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир) решили увеличить предельный уровень нефтедобычи в декабре текущего года еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября.

Россия с ноября перестанет компенсировать избыток нефтедобычи, поскольку, по состоянию на октябрь, выполнила свои обязательства.

