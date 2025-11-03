На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Катар пригрозил остановить поставки СПГ в Европу

Катар предупредил Европу, что может остановить поставки СПГ из-за директивы ЕС
true
true
true
close
Global Look Press

Катар может приостановить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, если Евросоюз (ЕС) не поменяет некоторые из аспектов своей экологической политики. Об этом заявил министр по вопросам энергетики Катара и гендиректор Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби, передает ТАСС.

Он отметил, что это случится, если Европа не смягчит или не отменит свои стандарты ESG. По его словам, достичь нулевого уровня выбросов невозможно.

До этого сообщалось, что Катар может окончательно прекратить поставки сжиженного природного газа в Евросоюз, если Еврокомиссия (ЕК) откажется убрать требования по защите климата из своей директивы о цепочке поставок.

До этого первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что отказавшись от российских энергоносителей, Европа свалится в яму рецессии и катастрофы. Депутат добавил, что Россия все еще хочет продавать Европе газ, поскольку это выгодно.

Ранее стало известно о планах ЕС запретить импорт российского газа к концу 2027 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами