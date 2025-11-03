Катар пригрозил остановить поставки СПГ в Европу

Катар может приостановить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, если Евросоюз (ЕС) не поменяет некоторые из аспектов своей экологической политики. Об этом заявил министр по вопросам энергетики Катара и гендиректор Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби, передает ТАСС.

Он отметил, что это случится, если Европа не смягчит или не отменит свои стандарты ESG. По его словам, достичь нулевого уровня выбросов невозможно.

До этого сообщалось, что Катар может окончательно прекратить поставки сжиженного природного газа в Евросоюз, если Еврокомиссия (ЕК) откажется убрать требования по защите климата из своей директивы о цепочке поставок.

До этого первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что отказавшись от российских энергоносителей, Европа свалится в яму рецессии и катастрофы. Депутат добавил, что Россия все еще хочет продавать Европе газ, поскольку это выгодно.

Ранее стало известно о планах ЕС запретить импорт российского газа к концу 2027 года.