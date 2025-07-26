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Катар пригрозил остановить поставки СПГ в Европу

Welt: Катар может прекратить экспорт СПГ в Европу из-за климатических норм ЕС
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The Road Provides/Shutterstock/FOTODOM

Катар может окончательно прекратить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, если Еврокомиссия (ЕК) откажется убрать требования по защите климата из своей директивы о цепочке поставок. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на письмо государственного министра по вопросам энергетики Катара и гендиректора Qatar Energy Саада бен Шарида аль-Кааби.

В письме министр призывает внести корректировки в директиву о цепочках поставок, говоря, что иначе «государству Катар и QatarEnergy придется серьезно рассмотреть альтернативные рынки за пределами Евросоюза».

Он добавил, что директива содержит несоответствия и противоречия законам, действующим на территории Катара. В сообщении он указал на пункт Парижского соглашения по климату, где говорится о праве каждой страны самостоятельно ставить цели в данной сфере. Шарида аль-Кааби подчеркнул, что Европейский союз нарушает это соглашения, вводя штрафы за нарушение личных требований.

До этого первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что отказавшись от российских энергоносителей, Европа свалится в яму рецессии и катастрофы. Депутат добавил, что Россия все еще хочет продавать Европе газ, поскольку это выгодно.

Ранее стало известно о планах ЕС запретить импорт российского газа к концу 2027 года.

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