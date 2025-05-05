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В Госдуме заявили, что без российского газа Европу ждет катастрофа

Депутат Ананских: без российского газа Европа свалится в яму рецессии
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Matthias Rietschel/AP

Отказавшись от российских энергоносителей, Европа свалится в яму рецессии и катастрофы, считает первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Так он прокомментировал намерение Евросоюза предложить запретить импорт российского газа к концу 2027 года. Депутат добавил, что Россия все еще хочет продавать Европе газ – это выгодно.

«Задача любого руководителя, правительства – это улучшение качества жизни своего народа. И конечно же очевидно, что без российского газа экономика Европы стагнирует. Поэтому, когда говорят, что не будут закупать еще долгие годы российский газ, это говорят враги своего народа. Тот американский газ, который покупает сейчас Европа – СПГ (сжиженный природный газ), он не просто дороже, он в разы дороже. При этом европейская экономика валится, продукты дорожают, качество жизни падает. Понятно, что мы хотели бы продолжать продавать в Европу газ, потому что мы все равно продаем его с маржой, с выгодой. Но для нас это не является задачей номер один. Налажены поставки и газа, и нефти в другие страны, и мы в этом плане переориентировались с Запада на Восток. Но то, что без российских энергоносителей Европа просто свалится в яму рецессии и катастрофы — это очевидно», — сказал Ананских.

О том, что страны Евросоюза намерены предложить меры, направленные на запрет импорта российского газа к концу 2027 года, сообщило агентство Bloomberg. В рамках инициативы ЕС хочет запретить импорт газа как по трубопроводам, так и в виде СПГ. Сам запрет может вступить в силу к концу 2027 года — график зависит от способности блока получать альтернативные поставки СПГ из США, Катара, Канады и Африки, уточнили авторы материала.

24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти в настоящее время не ведут переговоров о возможных поставках газа в страны — члены ЕС. Представитель Кремля добавил, что поставки сырья — это «коммерческая история».

Ранее в Европе назвали самую сложную причину для отказа от российского газа.

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