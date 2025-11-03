В Турции ожидают снижения инфляции до 30%

Власти Турции ожидают снижения инфляции до 30% к концу 2025 года

Правительство Турции ожидает снижения инфляции до 30% к концу 2025 года. Об этом сообщил вице-президент республики Джевдет Йылмаз, передает «Прайм».

В отчете Турецкого статистического института страны отмечается, что годовая инфляция в сентябре составила 33,29% против 32,95% в августе.

«Цель на следующий год — ниже 20%, а к 2027 году — достичь однозначных цифр», — сказал Йылмаз.

В сентябре Центральный банк Турции решил снизить учетную ставку с 43% до 40,5%. Турецкий регулятор также опустил ставку по однодневным кредитам с 46 до 43,5%.

В июне сообщалось, что годовая инфляция в Турции замедлилась до 35,4%. В годовом выражении наибольший рост цен зафиксирован в сфере образования — 71,67%, в сфере жилья — 67,43% и здравоохранения — 40,12%. Цены на продовольствие, алкоголь, табак, гостиницы и транспорт за год выросли в пределах 26–36%.

Ранее в Турции «оживился» шопинг-туризм на фоне обесценивания лиры.