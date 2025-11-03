На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России подорожали ананасы

SHOT: в России ананасы подорожали на 16%, но к Новому году цена может вырасти
true
true
true
close
Depositphotos

Ананасы в России подорожали за год на 16%, и к концу декабря их стоимость может вырасти еще примерно на 10%. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным аналитиков «АТОЛ», только за последний месяц средняя цена ананаса увеличилась на 7%. Если месяц назад фрукт стоил в среднем 567 рублей за килограмм, то сейчас цена достигла 607 рублей. Год назад средняя стоимость ананаса составляла 523 рубля за килограмм.

SHOT отметил, что в московских магазинах цена ананасов варьируется от 600 до 1200 рублей за килограмм в зависимости от сорта, страны происхождения и логистики. Более 80% ананасов, поступающих в Россию, импортируются из Коста-Рики.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин пообещал, что апельсины в российских магазинах подешевеют на 15–20%, а мандарины — на 20–30% в начале ноября по сравнению с текущими показателями.

Ранее в России сократился выпуск рыбных консервов.

