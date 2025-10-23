Россиянам пообещали, что апельсины и мандарины резко подешевеют

Апельсины в российских магазинах подешевеют на 15–20%, а мандарины — на 20–30% в начале ноября по сравнению с текущими показателями. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Конец октября — начало ноября — традиционное время для уверенного снижения цен на цитрусовые. В течение ближайшего месяца, по моим прогнозам, апельсины подешевеют на 15–20%, а мандарины на 20–30%, так как объем поставок будет значительно увеличен, а соответственно, и цены пойдут вниз. В связи с этим торговые сети для ускорения периода продажи товара начнут активнее проводить акции и давать скидки. При этом цены на лимоны будут стабильными, не ожидаю серьезных колебаний по ним в обозримом будущем», — отметил Балынин.

По его словам, самые выгодные предложения будут в крупнейших торговых сетях, которые есть во многих российских населенных пунктах: у них больше возможностей предложить покупателям хорошие скидки за счет объемов реализации.

По данным аналитической компании NTech, в период с 29 сентября по 5 октября 2025 года средняя цена 1 кг апельсинов в российских магазинах составила 152,55 рубля, а мандаринов — 198,44 рубля.

