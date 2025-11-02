На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экономист рассказал, что будет с рублем в ноябре

Экономист Беляев: курс рубля в ноябре может снизиться до 82 за доллар
true
true
true
close
Gevorg Simonyan/Shutterstock/FOTODOM

Рубль в ноябре, возможно, снизится до 82 за доллар. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он отметил, что курс с экономических позиций прогнозировать практически невозможно, поскольку он искусственный.

«На ноябрь предполагаю, что будет приблизительно то же самое, может быть, ослаблен будет чуть-чуть — объективные условия давят на то, что курс рубля по отношению к доллару должен снижаться. Я прогнозирую, что слегка подешевеет, может быть, 81-82 будет», — сказал экономист.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян считает, что к середине ноября доллар будет стоить от 83 до 87 рублей.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на данный момент существенного переукрепления курса рубля нет. Она отметила, что стабильный сильный рубль — это стабильная сильная экономика. В 2025 году курс рубля укрепился на 10%, хотя годом ранее ослаб на те же 10%.

Ранее в Центробанке назвали условие для курса в 50 рублей за доллар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами