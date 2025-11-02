Экономист рассказал, что будет с рублем в ноябре

Экономист Беляев: курс рубля в ноябре может снизиться до 82 за доллар

Рубль в ноябре, возможно, снизится до 82 за доллар. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он отметил, что курс с экономических позиций прогнозировать практически невозможно, поскольку он искусственный.

«На ноябрь предполагаю, что будет приблизительно то же самое, может быть, ослаблен будет чуть-чуть — объективные условия давят на то, что курс рубля по отношению к доллару должен снижаться. Я прогнозирую, что слегка подешевеет, может быть, 81-82 будет», — сказал экономист.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян считает, что к середине ноября доллар будет стоить от 83 до 87 рублей.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на данный момент существенного переукрепления курса рубля нет. Она отметила, что стабильный сильный рубль — это стабильная сильная экономика. В 2025 году курс рубля укрепился на 10%, хотя годом ранее ослаб на те же 10%.

