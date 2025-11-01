На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США оценили возможность полной замены России на рынке газа

Бергам: инфраструктура в Европе не позволяет США заменить Россию на рынке газа
true
true
true
close
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Имеющаяся в Европе инфраструктура не позволяет США полностью заменить Россию на рынке газа. Об этом на мероприятии Международного института стратегических исследований (IISS) в Бахрейне заявил министр внутренних дел США Дуг Бергам, передает РИА Новости.

«Мы можем удовлетворить все потребности Европы в газе и на 100% заменить российский газ американским, но для этого нам нужна инфраструктура», — заявил он.

Министр отметил, что американские власти и представители Евросоюза предпринимают общие усилия, чтобы ЕС прекратил закупать российский газ, а для этого потребуются «инвестиции в инфраструктуру в Восточной Европе».

Он добавил, что объемы поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу достигли рекордного показателя.

30 октября председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что если исключить Россию из мирового производства сжиженного природного газа (СПГ), то цены на газ взлетят.

До этого министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что РФ видит перспективы поставок сжиженного природного газа (СПГ) и создания соответствующей инфраструктуры во Вьетнаме.

Ранее Европа установила новый рекорд по импорту СПГ в летний сезон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами