Назван самый подорожавший товар в мире

РИА Новости: в октябре сильнее всего в мире подорожал кобальт
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Самым подорожавшим товаром в мире в октябре стал кобальт. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные межконтинентальной биржи ICE Futures, CME Group, объединяющей ведущие биржи Чикаго и Нью-Йорка, и Шанхайской биржи металлов.

Стоимость кобальта, который применяется для изготовления стали, увеличилась в предыдущем месяце на 28,5%. В топ металлов, значительно прибавивших стоимость, также вошли палладий (+15,8%) и литий (+9,5%).

Среди энергетических товаров лидерами по росту цену стали природный газ в США (+19,4%), дизельное топливо (+7,6%) и топочный мазут (+6,9%).

В сельскохозяйственном секторе больше всего возросла стоимость сои (+8,2%), кофе робуста (+7,3%) и арабика (+3,8%).

Самым подешевевшим товаром в октябре стал апельсиновый сок (-23,3%). Кроме того, цены упали на свинину (-18%).

Накануне директор «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что в России за 5 лет автомобили подорожали почти в 2 раза. По его словам, с учетом инфляции и предстоящего повышения утильсбора рост цен на новые машины продолжится.

Ранее Nvidia стала первой компанией в мире с капитализацией в $5 трлн.

