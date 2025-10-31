В России автомобили подорожали в 2 раза за 5 лет

Автостат: за 5 лет автомобили в России подорожали почти в 2 раза

В России за 5 лет автомобили подорожали почти в 2 раза. Об этом сообщает директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

«В начале 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составляла 1,8 млн рублей. К сентябрю 2025 года средняя стоимость автомобилей выросла до 3,34 млн рублей. Таким образом рост стоимости составил 86%», — написал он.

При этом подержанные машины за тот же период прибавили в цене 91% — с 600 тыс. рублей до 1,14 млн рублей.

«С учетом инфляции и предстоящего повышения утильсбора, рост цен на новые автомобили продолжится. При сохранении тренда, к началу следующего года пятилетняя динамика как раз может достичь 100%», — отметил Целиков.

До этого сообщалось, что Минпромторг решил отсрочить введение новых правил расчета утилизационного сбора на иномарки с моторами мощностью выше 160 л.с. Изменения вступят в силу через месяц — 1 декабря. Таким образом ведомство дало шанс не доплачивать огромные суммы россиянам, которые не успевают привезти иномарки. Эксперты убеждены, что решение о повышении ставок было ошибочным и обойдется бюджету России в 300 млрд рублей, которые страна будет ежегодно терять от импорта иномарок.

Ранее стало известно, что будет с ценами на авто из-за нового утильсбора.