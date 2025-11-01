На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мораторий на повышение налогов для малого бизнеса предложили ввести в ОП России

Замглавы ОП предложил ввести мораторий на повышение налогов для малого бизнеса
true
true
true
close
Depositphotos

Общественная палата России на фоне последних налоговых изменений предложила ввести мораторий на повышение налогов для предприятий малого бизнеса сроком на пять лет. Об этом сообщил ТАСС заместитель секретаря ОП Владислав Гриб.

Он отметил, что это стало бы гарантией стабильности со стороны государства, гарантией того, «что пять лет можете спокойно рассчитывать свои бизнес-планы, свою бизнес-модель».

Окупаемость малого бизнеса может составлять 10–15 лет, поэтому в нем «каждая копейка на счету и налоги, которые надо платить, тоже надо рассчитать», подчеркнул Гриб. Поэтому важно, чтобы налоговые ставки были стабильными, «а не менялись каждый раз».

Помимо этого, замсекретаря ОП предлагает ввести ежегодную индексацию той суммы, с которой для малого бизнеса не будет взиматься НДС.

В сентябре Минфин представил проект бюджета на 2026 год, в котором заложены изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, со следующего года ставка НДС вырастет на 2 п.п. и составит 22%. Кроме того, будет уменьшен порог доходов для малого и среднего бизнеса с 60 млн до 10 млн рублей. 29 октября Совет Федерации одобрил законопроект.

Ранее Набиуллина заявила, что путь к низкой инфляции в России вышел долгим.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами