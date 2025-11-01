Мораторий на повышение налогов для малого бизнеса предложили ввести в ОП России

Общественная палата России на фоне последних налоговых изменений предложила ввести мораторий на повышение налогов для предприятий малого бизнеса сроком на пять лет. Об этом сообщил ТАСС заместитель секретаря ОП Владислав Гриб.

Он отметил, что это стало бы гарантией стабильности со стороны государства, гарантией того, «что пять лет можете спокойно рассчитывать свои бизнес-планы, свою бизнес-модель».

Окупаемость малого бизнеса может составлять 10–15 лет, поэтому в нем «каждая копейка на счету и налоги, которые надо платить, тоже надо рассчитать», подчеркнул Гриб. Поэтому важно, чтобы налоговые ставки были стабильными, «а не менялись каждый раз».

Помимо этого, замсекретаря ОП предлагает ввести ежегодную индексацию той суммы, с которой для малого бизнеса не будет взиматься НДС.

В сентябре Минфин представил проект бюджета на 2026 год, в котором заложены изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, со следующего года ставка НДС вырастет на 2 п.п. и составит 22%. Кроме того, будет уменьшен порог доходов для малого и среднего бизнеса с 60 млн до 10 млн рублей. 29 октября Совет Федерации одобрил законопроект.

