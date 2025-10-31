На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гонконгской компании разрешили купить акции у кипрского бенифициара «Лукойла»

Путин разрешил гонконгской Creital купить акции у кипрского бенифициара «Лукойла»
Евгений Одиноков/РИА Новости

Гонконгской компании Creital Group разрешили купить 50% акций в УК «Сатурн», принадлежащие сейчас кипрскому бенифициару «Лукойла» Cyproman Services Limited. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

«Разрешить совершение Creital Group Limited сделки приобретению 50% долей в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Сатурн», принадлежащих Cyproman Services Limited», — говорится в документе.

Cyproman Services Limited как минимум до 2020 года перечислялась среди миноритарных акционеров «Лукойла» и была оператором программы мотивации ключевых работников компании.

23 октября Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

В тот же день США также ввели новые санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции Соединенных Штатов затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

Ранее в США раскрыли детали, как будут работать новые санкции против России.

