На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие взносы нужно платить для пенсии в 25 тыс. рублей

Подольская: для пенсии в 25 тыс. рублей нужно ежегодно вносить 447 тыс. рублей
true
true
true
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году составляет около 25 тыс. рублей, чтобы самозанятый мог претендовать на такой размер пенсии, ему нужно добровольно платить взносы в Соцфонд в размере 447 тыс. рублей ежегодно в течение 15 лет. Об этом ТАСС рассказала  эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

По ее словам, для самозанятых предусмотрена возможность добровольно подключиться к пенсионному страхованию для накопления стажа и пенсионных баллов.

Подольская рассказала, что минимальный платеж для самозанятых в 2025 году составляет 59 241,6 руб. Такой взнос дает один год стажа и почти один пенсионный балл (0,975). Максимальный платеж составляет 473 932,8 руб. Он дает один год стажа и около восьми пенсионных баллов (7,799).

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что средняя страховая пенсия россиян по старости превысит 29 тыс. рублей в 2027 году.

Ранее россияне рассказали, как они хотят жить на пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами