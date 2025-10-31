Россиянам рассказали, какие взносы нужно платить для пенсии в 25 тыс. рублей

Подольская: для пенсии в 25 тыс. рублей нужно ежегодно вносить 447 тыс. рублей

Средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году составляет около 25 тыс. рублей, чтобы самозанятый мог претендовать на такой размер пенсии, ему нужно добровольно платить взносы в Соцфонд в размере 447 тыс. рублей ежегодно в течение 15 лет. Об этом ТАСС рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

По ее словам, для самозанятых предусмотрена возможность добровольно подключиться к пенсионному страхованию для накопления стажа и пенсионных баллов.

Подольская рассказала, что минимальный платеж для самозанятых в 2025 году составляет 59 241,6 руб. Такой взнос дает один год стажа и почти один пенсионный балл (0,975). Максимальный платеж составляет 473 932,8 руб. Он дает один год стажа и около восьми пенсионных баллов (7,799).

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что средняя страховая пенсия россиян по старости превысит 29 тыс. рублей в 2027 году.

