В ЦБ пытаются не допустить возвращения экономики России в 90-е

Денежная политика Центрального банка России направлена на недопущение возвращения экономики РФ в состояние 1990-х годов. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы, трансляция которого велась на сайте нижней палаты парламента.

Глава ЦБ напомнила, что в 90-е годы в стране фиксировалась гиперинфляция, которую жители «хлебнули по полной программе». По словам Набиуллиной, сложившаяся ситуация представляла собой «тотальную колонизацию» экономики.

«Денежно-кредитная политика, которую мы проводим, в период перегрева спроса, когда у нас есть дисбаланс спроса и предложения, она как раз направлена на то, чтобы снова там не оказаться», — сказала глава регулятора.

Также в ходе выступления Набиуллина заявила, что достижение низкой инфляции в России оказалось долгим и непрямым путем, однако это необходимое условие для социальной и финансовой стабильности, а также развития экономики. Глава ЦБ отметила, что оценивать, мог ли этот путь быть короче, уже не приходится.

Ранее Набиуллина сравнила высокую инфляцию с несправедливым налогом для бедных.