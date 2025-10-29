Центробанк понизил курс доллара

Центральный Банк России установил официальный курс доллара на 30 октября 2025 года на уровне 79,47 рублей, что на 35 копеек ниже предыдущего значения. Данные были опубликованы на сайте ЦБ.

Официальный курс евро снизился на 69 копеек — с 92,93 до 92,24 рубля. При этом курс китайского юаня снизился на 2 копейки, до 11,17 рубля.

29 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на заседании Совета Федерации, что на данный момент существенного переукрепления курса рубля нет.

По ее словам, стабильный сильный рубль — это стабильная сильная экономика. В 2025 году курс рубля укрепился на 10%, хотя годом ранее ослаб на те же 10%. Если же рассматривать динамику изменений курса с 2022 года, отметила глава Банка России, то он скорее ослаб на 20%, поэтому и не наблюдается какого-то существенного переукрепления, отметила Набиуллина.

Тем временем инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин спрогнозировал, что в ноябре доллар будет стоить 81–84 рубля. По его словам, баланс импорта и экспорта смещается не в пользу рубля, в последние два месяца года увеличиваются траты бюджета, компаний и домохозяйств, что играет против нацвалюты.

