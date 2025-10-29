На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минэкономразвития оценили уровень годовой инфляции в России

МЭР: годовая инфляция в России замедлилась до 8,13%
close
Depositphotos

По состоянию на 27 октября, уровень годовой инфляции в РФ составил 8,13%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор Министерства экономического развития (МЭР).

Отмечается, что с 21 по 27 октября темп роста цен замедлился в среднем до 0,26%. Стоимость продуктов, за исключением фруктов и овощей, изменилась на 0,18%, а непродовольственных товаров — на 0,09%.

28 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк настроен на быстрое завершение периода высокого роста цен без нанесения вреда потенциалу экономики. Она подчеркнула, что все решения регулятора по ключевой ставке исходят из стремления к завершению периода роста цен, но при этом важно не допустить переохлаждения экономики.

Центробанк на заседании 24 октября снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 16,5% годовых.

Ранее в Госдуме заявили, что высокая ставка ЦБ «давит на экономику».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами