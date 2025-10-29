В Минэкономразвития оценили уровень годовой инфляции в России

По состоянию на 27 октября, уровень годовой инфляции в РФ составил 8,13%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор Министерства экономического развития (МЭР).

Отмечается, что с 21 по 27 октября темп роста цен замедлился в среднем до 0,26%. Стоимость продуктов, за исключением фруктов и овощей, изменилась на 0,18%, а непродовольственных товаров — на 0,09%.

28 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк настроен на быстрое завершение периода высокого роста цен без нанесения вреда потенциалу экономики. Она подчеркнула, что все решения регулятора по ключевой ставке исходят из стремления к завершению периода роста цен, но при этом важно не допустить переохлаждения экономики.

Центробанк на заседании 24 октября снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 16,5% годовых.

Ранее в Госдуме заявили, что высокая ставка ЦБ «давит на экономику».