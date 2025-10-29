На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Набиуллина призвала обратить внимание на проблему высокого роста цен

Набиуллина: проблему высокого роста цен надо решать
true
true
true
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Проблему высокого роста цен необходимо решать, чтобы она не стала хронической. Это нужно делать, несмотря на препятствия и ограничения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе правительственного часа в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

Она отметила, что людей беспокоит инфляция, а самой уязвимой частью являются пенсионеры и многодетные семьи.

«В среднем доходы растут, но много нуждающихся людей, которые вынуждены отказывать себе в самом необходимом, и высокий рост цен бьет по ним прежде всего. Нужно решать эту проблему, чтобы она не стала хронической, невзирая на все препятствия, ограничения и новые вызовы», — отметила она.

28 октября Набиуллина заявляла, что Центробанк настроен на быстрое завершение периода высокого роста цен без нанесения вреда потенциалу экономики. Она подчеркнула, что все решения регулятора по ключевой ставке исходят из стремления к завершению периода роста цен, но при этом важно не допустить переохлаждения экономики.

Центробанк на заседании 24 октября снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 16,5% годовых.

Ранее в ФАС оценили резкий рост цен на один продукт в России.

