В ФАС оценили резкий рост цен на один продукт в России

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начали проверку обоснованности резкого роста розничных цен на селедку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

В публикации говорится, что в цепочке доставки рыбной продукции до прилавков магазинов может быть до шести посредников. При этом их наценка составляет от 5 до 50%. Эти показатели касаются в том числе селедки.

«Цена на рыбную продукцию в процессе ее движения может возрастать от 2 до 3,5 раза», — говорится в сообщении.

На данный момент ФАС составляет базу данных о первичной переработке и покупателях. Помимо этого, специалисты отслеживают информацию об объемах реализуемой продукции, о фактической добыче и производстве, а также о себестоимости рыбной продукции.

При наличии оснований сотрудники ведомства примут меры антимонопольного регулирования.

До этого создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов сообщил, что сельдь в российских магазинах подорожала на 8,6% за неделю с 4 по 11 октября. По его словам, за неделю значение Индекса Мишек выросло на 0,3% по сравнению с его ростом на 1,0% неделю назад.

