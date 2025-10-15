На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ФАС оценили резкий рост цен на один продукт в России

ФАС начала проверку обоснованности резкого роста цен на селедку в магазинах
true
true
true
close
Andrey Turusov/Russian Look/Global Look Press

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начали проверку обоснованности резкого роста розничных цен на селедку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

В публикации говорится, что в цепочке доставки рыбной продукции до прилавков магазинов может быть до шести посредников. При этом их наценка составляет от 5 до 50%. Эти показатели касаются в том числе селедки.

«Цена на рыбную продукцию в процессе ее движения может возрастать от 2 до 3,5 раза», — говорится в сообщении.

На данный момент ФАС составляет базу данных о первичной переработке и покупателях. Помимо этого, специалисты отслеживают информацию об объемах реализуемой продукции, о фактической добыче и производстве, а также о себестоимости рыбной продукции.

При наличии оснований сотрудники ведомства примут меры антимонопольного регулирования.

До этого создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов сообщил, что сельдь в российских магазинах подорожала на 8,6% за неделю с 4 по 11 октября. По его словам, за неделю значение Индекса Мишек выросло на 0,3% по сравнению с его ростом на 1,0% неделю назад.

Ранее россиянам объяснили, в чем секрет вкусного форшмака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами