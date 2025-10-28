На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Правительство Казахстана изучает введенные против «Лукойла» санкции

Sergei Karpukhin/Reuters

Правительство Казахстана изучает влияние санкций США, введенных в отношении российского «Лукойла». Вопрос выкупа активов компании пока не обсуждался, решение может быть принято до конца недели. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, его слова приводит ТАСС.

По его словам, вопрос выкупа попавших под санкции активов «Лукойла» вероятнее всего будет решен до конца этой недели.

Уточняется, что крупнейшая российская нефтеперерабатывающая компания участвует во многих проектах в Казахстане.

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. В заявлении ведомства говорится, что предприятия включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики РФ.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона воспринимает данное решение минфина США как контрпродуктивное.

Ранее сообщалось, что «Лукойл» продаст зарубежные активы после попадания под санкции США.

Санкции против России
