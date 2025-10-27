На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский фондовый рынок упал на фоне санкций

Индекс IMOEX2 упал ниже 2500 пунктов впервые с декабря 2024 года
true
true
true
close
«Газета.Ru»

В начале торговой сессии в понедельник, 27 октября, индекс Мосбиржи впервые с декабря 2024 года упал ниже 2500 пунктов. Об этом говорится на сайте торговой площадки.

Индекс Мосбиржи к моменту 09:41 (мск) падает на 1,56% относительно предыдущего закрытия, до 2504,25 пункта. Незадолго до этого индикатор обновил минимум с 20 декабря прошлого года, упав до 2499,22 пункта.

Кроме того, индекс государственных облигаций RGBI также падает до 114 пунктов, что почти на 2,5 пункта ниже, чем на прошлой неделе.

24 октября индексы Мосбиржи и РТС начали снижаться после роста на 1,4% на фоне решения Центробанка РФ о снижении ключевой ставки. По данным на 13:30 мск, индекс Мосбиржи вырос на 1,41%, до 2 606,81 пункта, индекс РТС также прибавлял 1,41%, до 1 010,48 пункта. После индексы Мосбиржи и РТС перешли к снижению и теряли 0,83%, опускаясь до 2 549,45 пункта и 988,24 пункта.

Ранее россиянам рассказали, как подготовиться к заседанию по ключевой ставке в декабре.

