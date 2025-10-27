На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько зарабатывают московские курьеры за сутки

ТАСС: курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тыс. рублей
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Московские курьеры зарабатывают около 20,5 тыс. рублей в сутки. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на результаты исследования платформы для автоматизации отношений с самозанятыми «Консоль».

«В 2025 году доставка — это один из самых популярных способов работы и подработки во всех регионах страны для тысяч исполнителей. Топ-2 региона по доходу с оказания курьерских услуг традиционно в 2025 году занимают Москва и Санкт-Петербург, но самые высокие темпы роста числа исполнителей наблюдаются в Краснодарском крае и Татарстане», — сказали там.

Средняя зарплата курьера в России в среднем составляет 48,3 тысячи рублей, добавили в «Консоли».

22 сентября сообщалось, что в Москве за год зарплаты курьеров выросли на 38%. Так, из исследования SuperJob следует, что зарплаты курьеров в сентябре остаются выше, чем у людей со средним профессиональным и высшим образованием. По информации аналитиков, средняя рыночная зарплата курьеров составляет 132 тыс. руб., специалистов с высшим образованием — 116 тыс. руб., квалифицированных специалистов без высшего образования — 100 тыс. руб.

Ранее в Москве шестеро человек напали с ножом на курьера ради велосипеда.

