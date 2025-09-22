На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о резком росте зарплат среди курьеров в Москве

SuperJob: зарплаты курьеров в Москве выросли на 38%
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В Москве за год зарплаты курьеров выросли на 38%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование SuperJob.

В публикации говорится, что зарплаты курьеров в сентябре остаются выше, чем у людей со средним профессиональным и высшим образованием.

«Начало осени — традиционный период оживления бизнес-активности. В сфере курьерской доставки вакансий за месяц стало на 17% больше, медианные зарплатные предложения работодателей выросли на 1,5% (+2 тыс. руб.)», — говорится в сообщении.

По информации аналитиков, средняя рыночная зарплата курьеров составляет 132 тыс. руб., специалистов с высшим образованием — 116 тыс. руб., квалифицированных специалистов без высшего образования — 100 тыс. руб.

До этого эксперты консалтингового агентства Б1 сообщили, что работодатели в РФ сокращают расходы на персонал, однако заработные платы продолжают расти. Треть опрошенных компаний назвали снижение расходов на сотрудников одним из приоритетов работы, причем в 2024 году при аналогичном опросе такой приоритет отметили только 25% компаний.

Ранее в Москве шестеро человек напали с ножом на курьера ради велосипеда.

