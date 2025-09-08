В Москве шестеро человек напали с ножом на курьера ради велосипеда

В Москве неизвестные изрезали ножом курьера службы доставки из-за велосипеда. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в ночь на 8 сентября на Свободном проспекте. 27-летний мигрант должен был забрать заказ из ресторана, но не доехал до пункта назначения. Его остановили шестеро мужчин, на вид которым было 25-30 лет. Ничего не подозревающий курьер подъехал к группе незнакомцев и спросил, что им нужно.

Двое человек, от которых сильно пахло алкоголем, попросили у мужчины велосипед, но он ответил отказом, торопясь по делам. Тогда злоумышленники схватились за велосипед и не позволили курьеру уехать. Далее началась драка, в результате которой пострадавший получил два удара складным ножом в левое бедро и руку.

В конце концов нападавшие скрылись с места происшествия, а раненого доставили в больницу. Он уже написал заявление в полицию. Хулиганов разыскивают.

Ранее в Петербурге охранник букмекерской конторы изрезал ножом троих посетителей.