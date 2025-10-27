Банк России опубликовал основные направления денежно-кредитной политики

Центральный банк РФ опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на период с 2026 по 2028 годы. Об этом сообщается на официальном сайте финансового регулятора.

«В стратегическом документе регулятор разъясняет цели и принципы реализации денежно-кредитной политики в современных экономических условиях, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие три года», — говорится в заявлении.

Из него следует, что документ был составлен с учетом последних решений Банка России по ключевой ставке и обновленных параметров прогнозных сценариев. Кроме того, специалисты обращались к статистическим и иным данным, актуальным по состоянию на 18 октября текущего года.

24 октября ЦБ РФ провел заседание, в ходе которого снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов. В результате она составила 16,5%.

В тот же день глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что финансовый регулятор рассматривает разные сценарии по ключевой ставке на ближайших заседаниях и не исключает как ее дальнейшего снижения, так и сохранения на текущем уровне. Она обратила внимание, что снижение ключевой ставки не является предопределенным событием.

