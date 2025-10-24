Набиуллина высказалась о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки

Банк России рассматривает разные сценарии по ключевой ставке на ближайших заседаниях и не исключает как ее дальнейшего снижения, так и сохранения на текущем уровне. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, сообщил корреспондент «Газеты.Ru».

«Наш прогноз <...> предполагает возможность как дополнительного снижения на декабрьском заседании, так и неизменной ставки», — сообщила Набиуллина.

При этом она обратила внимание на то, что сигнал совета директоров ЦБ на ближайшие заседания нейтральный. По ее словам, снижение ключевой ставки не предопределено.

Центробанк на заседании 24 октября снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 16,5% годовых. В Банке России объяснили свое решение по снижению ключевой ставки тем, что рост цен в стране по-прежнему остается выше нормы — около 8% в год. При этом, по мнению ЦБ, российская экономика постепенно выходит на более стабильный путь, а кредиты снова активно растут. Но инфляционные ожидания у населения и бизнеса по-прежнему высокие — это мешает ценам снижаться быстрее. В связи с этим в Центробанке подчеркнули, что намерены и дальше удерживать жесткие условия кредитования, чтобы вернуть инфляцию к целевым 4%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

