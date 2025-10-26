На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США снизили торговые тарифы для Малайзии

Малайзия добилась от США снижения торговых пошлин
close
Depositphotos

Министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул заявил, что Куала-Лумпур добился от Вашингтона понижения торговых тарифов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Благодаря комбинации тарифных послаблений и коммерческих обязательств мы обеспечили снижение уровня тарифов с 25% до 19%», — сказал Зафрул.

Кроме того, Соединенные Штаты согласились освободить от пошлин 1711 видов товаров, включая пальмовое масло и фармацевтическую продукцию. Эти товары составляют около 12% экспорта Малайзии в США.

Помимо прочего, две страны также подписали соглашение о взаимопонимании по критически важным минералам. Куала-Лумпур назвал это «стратегическим шагом по повышению устойчивости цепочек поставок и содействию взаимной выгоде» между Малайзией и США.

Аналогичный договор Штаты заключили с Таиландом.

Ранее сообщалось, что Китай достиг консенсуса на торговых переговорах с делегацией США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами