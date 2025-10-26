США снизили торговые тарифы для Малайзии

Министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул заявил, что Куала-Лумпур добился от Вашингтона понижения торговых тарифов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Благодаря комбинации тарифных послаблений и коммерческих обязательств мы обеспечили снижение уровня тарифов с 25% до 19%», — сказал Зафрул.

Кроме того, Соединенные Штаты согласились освободить от пошлин 1711 видов товаров, включая пальмовое масло и фармацевтическую продукцию. Эти товары составляют около 12% экспорта Малайзии в США.

Помимо прочего, две страны также подписали соглашение о взаимопонимании по критически важным минералам. Куала-Лумпур назвал это «стратегическим шагом по повышению устойчивости цепочек поставок и содействию взаимной выгоде» между Малайзией и США.

Аналогичный договор Штаты заключили с Таиландом.

Ранее сообщалось, что Китай достиг консенсуса на торговых переговорах с делегацией США.