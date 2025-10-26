Vietnam Airlines купит у Boeing 50 самолетов стоимостью более $8 млрд

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines в ходе переговоров по рамочному торговому соглашению между США и Вьетнамом согласилась приобрести у компании Boeing 50 самолетов. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В публикации отмечается, что общая стоимость самолетов превышает $8 млрд.

Также вьетнамские компании подписали 20 меморандумов о взаимопонимании с американскими предприятиями о закупке сельскохозяйственной продукции из США общей оценочной стоимостью более $2,9 миллиарда.

До этого сообщалось, что США и Вьетнам согласовали рамочное соглашение о торговле, согласно которому Вашингтон сохранит пошлины на уровне 20%, а Ханой предоставит преференциальный доступ на свой рынок для всех промышленных и сельскохозяйственных американских товаров.

22 октября торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Вашингтон больше не может сохранять существующие торговые отношения с Китаем, которые на протяжении двух десятилетий складывались не в пользу американской стороны.

Ранее Трамп повысил пошлины против Канады из-за рекламы с Рейганом.