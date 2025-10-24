Бельгия назвала «болезненным» возможный ответ РФ на изъятие активов

Бельгия считает, что Россия потенциально может очень серьезно ответить Евросоюзу в случае изъятия ее замороженных активов, написал министр внешней торговли королевства Тео Франкен на своей странице в соцсети X.

«Путин никогда не откажется от этих миллиардов. Он расценит это как акт войны и нанесет серьезный удар по Бельгии. Это будет больно. Очень больно», — предупредил глава минторга.

По его словам, Москва может в ответ изъять $200 млрд западных активов, которые находятся в РФ. Министр подчеркнул, что в эту сумму входят деньги не только Бельгии, но и таких стран, как США, Германия и Франция.

24 октября премьер-министр Бельгии Барт де Вевер публично ответил на критику в адрес своего правительства из-за нежелания конфисковывать замороженные российские активы, заявив, что страны ЕС «поливают грязью» Брюссель и обвиняют его в наживе на войне. Он указал, что другие европейские страны также не решаются на окончательное изъятие средств РФ.

После этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» хочет ускорить процедуру конфискации российских активов, замороженных на территории Европы к концу текущего года.

Ранее в Бельгии призвали Евросоюз искать альтернативу замороженным российским активам.