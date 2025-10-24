На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бельгия назвала «болезненным» возможный ответ РФ на изъятие активов

Минторг Бельгии: ответ РФ на изъятие замороженных активов будет болезненным
close
Depositphotos

Бельгия считает, что Россия потенциально может очень серьезно ответить Евросоюзу в случае изъятия ее замороженных активов, написал министр внешней торговли королевства Тео Франкен на своей странице в соцсети X.

«Путин никогда не откажется от этих миллиардов. Он расценит это как акт войны и нанесет серьезный удар по Бельгии. Это будет больно. Очень больно», — предупредил глава минторга.

По его словам, Москва может в ответ изъять $200 млрд западных активов, которые находятся в РФ. Министр подчеркнул, что в эту сумму входят деньги не только Бельгии, но и таких стран, как США, Германия и Франция.

24 октября премьер-министр Бельгии Барт де Вевер публично ответил на критику в адрес своего правительства из-за нежелания конфисковывать замороженные российские активы, заявив, что страны ЕС «поливают грязью» Брюссель и обвиняют его в наживе на войне. Он указал, что другие европейские страны также не решаются на окончательное изъятие средств РФ.

После этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» хочет ускорить процедуру конфискации российских активов, замороженных на территории Европы к концу текущего года.

Ранее в Бельгии призвали Евросоюз искать альтернативу замороженным российским активам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами