В ЦБ оценили уровень годовой инфляции

По оценке на 20 октября, годовая инфляция в России составила 8,2%. Об этом сообщили на сайте Центрального банка России.

«Большинство устойчивых показателей инфляции находится в диапазоне 4–6% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5–7,0%», — говорится в сообщении.

14 октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что инфляция в стране постепенно замедляется. По его словам, подобное явление наблюдается на фоне существенного бюджетного импульса в начале года, необходимого для оперативного запуска многих государственных программ и проектов.

8 октября главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин сообщил, что инфляция в России сможет опуститься до 4% только если экономика войдет в рецессию — то есть начнется спад производства, снизится деловая активность и темпы роста. Эксперт уточнил, что без спада в экономике добиться такого уровня инфляции вряд ли получится.

Ранее в РСПП спрогнозировали снижение ставки Центробанка к концу 2026 года.