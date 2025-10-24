Кассационный суд отправил дело о передаче государству земли в Барвихе на новое рассмотрение

ТАСС: дело о передаче земель в Барвихе государству снова направили в суд

Кассационный суд направил дело о землях в элитном поселке «Сады Майендорф», принадлежавшей санаторию «Барвиха» на новое рассмотрение. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Первый кассационный суд общей юрисдикции, установив нарушение закона при рассмотрении судом настоящего спора, удовлетворил кассационное представление заместителя генерального прокурора Российской Федерации, кассационные жалобы Управления делами президента Российской Федерации и ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», направил дело на новое рассмотрение в Московский областной суд», — сказали там.

В январе 2024 года Генпрокуратура обратилась с иском в Одинцовский городской суд об изъятии 13 земельных участков общей площадью 8,02 га в коттеджном поселке Барвиха и деревне Жуковка. До 2000-х годов они были в пользовании санатория «Барвиха» Управления делами президента РФ. Затем, по мнению надзорного ведомства, их незаконно приватизировали.

В ноябре суд завершил слушания позиций сторон в рамках дела об изъятии земель.

В декабре 2024 года суд в Московской области отказал в удовлетворении иска Генпрокуратуры изымать в пользу государства земли в элитном коттеджном поселке «Сады Майендорф» в Барвихе.

Ранее в Барвихе ответили на обвинение в покупке земли в 236 раз дешевле.