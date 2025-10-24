На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кассационный суд отправил дело о передаче государству земли в Барвихе на новое рассмотрение

ТАСС: дело о передаче земель в Барвихе государству снова направили в суд
true
true
true
close
sadmayendorf.ru

Кассационный суд направил дело о землях в элитном поселке «Сады Майендорф», принадлежавшей санаторию «Барвиха» на новое рассмотрение. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Первый кассационный суд общей юрисдикции, установив нарушение закона при рассмотрении судом настоящего спора, удовлетворил кассационное представление заместителя генерального прокурора Российской Федерации, кассационные жалобы Управления делами президента Российской Федерации и ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», направил дело на новое рассмотрение в Московский областной суд», — сказали там.

В январе 2024 года Генпрокуратура обратилась с иском в Одинцовский городской суд об изъятии 13 земельных участков общей площадью 8,02 га в коттеджном поселке Барвиха и деревне Жуковка. До 2000-х годов они были в пользовании санатория «Барвиха» Управления делами президента РФ. Затем, по мнению надзорного ведомства, их незаконно приватизировали.

В ноябре суд завершил слушания позиций сторон в рамках дела об изъятии земель.

В декабре 2024 года суд в Московской области отказал в удовлетворении иска Генпрокуратуры изымать в пользу государства земли в элитном коттеджном поселке «Сады Майендорф» в Барвихе.

Ранее в Барвихе ответили на обвинение в покупке земли в 236 раз дешевле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами