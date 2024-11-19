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Суд завершил слушания по иску об изъятии земель в элитной Барвихе

Суд завершил слушания по иску ГП РФ об изъятии земель в Барвихе

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Одинцовский суд Московской области завершил слушания позиций сторон в рамках дела по иску Генеральной прокуратуры России об изъятии земель в подмосковной Барвихе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что речь идет о землях в элитном коттеджном поселке «Сады Майендорф». Новое заседание по делу состоится 25 ноября, после этого суд удалится для принятия решения.

На прения было выделено два полноценных дня заседаний. Генпрокуратура настаивала на законности иска: а именно, что работы по договору о реставрации памятника-усадьбы Майендорфа не были завершены, а значит, земли были приобретены незаконно и вовсе по заниженной стоимости.

Ответчик же заявлял, что перед покупкой земельные участки выбыли из владения государства и были переданы в счет возмещения затрат, понесенных на реставрацию памятника по исполненному договору.

В октябре газета «Известия» со ссылкой на источники писала, что конфликт основателя «Уралхима» Дмитрия Мазепина с руководством санатория «Барвиха» мог стать причиной иска Генпрокуратуры об изъятии земель элитного поселка «Сады Майендорф».

По данным издания, сделку по продаже участков в Барвихе профинансировал девелопер и бывший депутат Госдумы Ильдар Самиев, а посредником выступил экс-пресс-секретарь беглого банкира Сергея Пугачева.

Ранее сообщалось, что спорные участки в «Барвихе» были проданы в 2001 году за 54,4 млн рублей.

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