Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд отказался изымать в пользу государства участки в Барвихе

Суд отказался изымать земли в элитном поселке «Сады Майендорф» в Барвихе

close
sadmayendorf.ru

Суд в Московской области отказался по иску Генпрокуратуры изымать в пользу государства земли в элитном поселке «Сады Майендорф» в Барвихе. Об этом сообщает РИА Новости.

В январе 2024 года Генпрокуратура обратилась с иском в Одинцовский городской суд об изъятии 13 земельных участков общей площадью 8,02 га в коттеджном поселке Барвиха и деревне Жуковка. До 2000-х годов они были в пользовании санатория «Барвиха» Управления делами президента РФ. Затем, по мнению надзорного ведомства, их незаконно приватизировали.

В ноябре суд завершил слушания позиций сторон в рамках дела об изъятии земель. Генпрокуратура настаивала на законности иска: а именно, что работы по договору о реставрации памятника-усадьбы Майендорфа не были завершены, а значит, земли были приобретены незаконно и вовсе по заниженной стоимости. Ответчик же заявлял, что перед покупкой земельные участки выбыли из владения государства и были переданы в счет возмещения затрат, понесенных на реставрацию памятника по исполненному договору.

Ранее в Барвихе ответили на обвинение в покупке земли в 236 раз дешевле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами