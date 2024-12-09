Суд отказался изымать в пользу государства участки в Барвихе

Суд в Московской области отказался по иску Генпрокуратуры изымать в пользу государства земли в элитном поселке «Сады Майендорф» в Барвихе. Об этом сообщает РИА Новости.

В январе 2024 года Генпрокуратура обратилась с иском в Одинцовский городской суд об изъятии 13 земельных участков общей площадью 8,02 га в коттеджном поселке Барвиха и деревне Жуковка. До 2000-х годов они были в пользовании санатория «Барвиха» Управления делами президента РФ. Затем, по мнению надзорного ведомства, их незаконно приватизировали.

В ноябре суд завершил слушания позиций сторон в рамках дела об изъятии земель. Генпрокуратура настаивала на законности иска: а именно, что работы по договору о реставрации памятника-усадьбы Майендорфа не были завершены, а значит, земли были приобретены незаконно и вовсе по заниженной стоимости. Ответчик же заявлял, что перед покупкой земельные участки выбыли из владения государства и были переданы в счет возмещения затрат, понесенных на реставрацию памятника по исполненному договору.

Ранее в Барвихе ответили на обвинение в покупке земли в 236 раз дешевле.