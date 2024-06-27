В Барвихе ответили на обвинение в покупке земли в 236 раз дешевле

В Одинцовском городском суде продолжаются слушания по делу, связанному с иском Генпрокуратуры об изъятии 8 гектаров земли из участка общей площадью 99 гектаров, ранее принадлежавшего санаторию Управления делами президента «Барвиха». О деталях процесса пишет РБК.

На первом слушании, которое состоялось в понедельник, 24 июня, представитель Генпрокуратуры отметил, что земельные участки были проданы в 2001 году по цене, значительно ниже рыночной стоимости, в 236 раз. По ее словам, тогдашняя стоимость земли составляла 54,4 миллиона рублей.

Прокурор отметила: «Фактическая стоимость данного участка земли составляла 13 миллиардов рублей, что свидетельствует о том, что участок был приобретен по значительно заниженной цене в 236 раз, что указывает на нечестность заключенной сделки».

На следующем заседании представитель одного из ответчиков, Надежда Адвокатова (супруга ресторатора Аркадия Новикова), опровергла утверждение о том, что участок земли был продан за символическую цену. Она указала на существование закона «О плате за землю», который предусматривал установленную государством «нормативную цену земли».

По ее словам, продажа участка происходила в соответствии с этим законом, а не по рыночной стоимости. Она также добавила, что государство получило участки в селе Знаменское в обмен на землю в «Барвихе» и их стоимость была значительно выше.

Другой участник процесса пояснил, что в рамках инвестконтракта было условие о приобретении 9 земельных участков площадью 5 гектаров с домами площадью около 4 тысяч квадратных метров в Знаменском и передаче их государству. Эти дома были куплены, отремонтированы и переданы в Управление делами президента.

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