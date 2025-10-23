Производитель подъемников воспользовался ограблением Лувра для саморекламы

Немецкая компания Böcker Maschinenwerke, производящая подъемники, одним из которых воспользовались преступники, похитившие ценности из Лувра, воспользовалась инцидентом, чтобы прорекламировать свою продукцию. Об этом пишет газета Bild.

Фирма принадлежит супругам Александру Бёкеру и Юлии Шарватц. Они рассказали журналистам, что были в шоке, когда увидели свой подъемник в новостях. Выяснив, что в результате ограбления Лувра никто не пострадал, предприниматели решили воспользоваться ситуацией в свою пользу, обратив все в шутку.

В результате на страницах предприятия в соцсетях появились посты с мебельным подъемником у Лувра и лозунгом: «Böcker — мой путь наверх. Когда нужно сделать все быстро». Подписчики позитивно восприняли черный юмор компании.

Утром 19 октября в «Галерею Аполлона» в Лувре проникли грабители и украли девять ювелирных украшений, предположительно, из коллекции Наполеона III. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона, экспонат лежал сломанным на улице.

Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн. В числе украденных предметов тиара, изумрудное ожерелье, серьги и пр. Однако самый крупный бриллиант из коллекции, знаменитый «Регент» весом более 140 каратов, остался нетронутым.

На данный момент злоумышленников разыскивает полиция. По мнению экспертов, они могут быть как профессионалами, так и дилетантами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Лувре заявили об устаревшей инфраструктуре музея.