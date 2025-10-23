На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о приостановке закупок российской нефти компаниями из Китая

Reuters: китайские компании приостановили закупки нефти из России
true
true
true
close
Charlie Riedel/AP

Компании из Китая приостановили закупки российской нефти на фоне новых санкций Соединенных Штатов против предприятий из РФ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Журналисты утверждают, что от сделок на поставки морем «черного золота» как минимум в краткосрочной перспективе решили воздержаться CNOOC, Zhenhua Oil, Sinopec и PetroChina Co.

Отмечается, что Пекин импортирует порядка 1,4 млн баррелей в сутки через море, однако большую часть нефти закупают независимые нефтеперерабатывающие заводы. Кроме того, российские компании, попавшие под санкции США, уже давно не продают нефть покупателям напрямую, только через посредников.

Кроме того, китайская госкомпания PetroChina получает порядка 900 тысяч баррелей в сутки через трубопроводы. Трейдеры считают, что рестрикции Штатов не отразятся на ее деятельности.

23 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли, как будут работать новые санкции против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами