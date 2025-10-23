СМИ сообщили о приостановке закупок российской нефти компаниями из Китая

Компании из Китая приостановили закупки российской нефти на фоне новых санкций Соединенных Штатов против предприятий из РФ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Журналисты утверждают, что от сделок на поставки морем «черного золота» как минимум в краткосрочной перспективе решили воздержаться CNOOC, Zhenhua Oil, Sinopec и PetroChina Co.

Отмечается, что Пекин импортирует порядка 1,4 млн баррелей в сутки через море, однако большую часть нефти закупают независимые нефтеперерабатывающие заводы. Кроме того, российские компании, попавшие под санкции США, уже давно не продают нефть покупателям напрямую, только через посредников.

Кроме того, китайская госкомпания PetroChina получает порядка 900 тысяч баррелей в сутки через трубопроводы. Трейдеры считают, что рестрикции Штатов не отразятся на ее деятельности.

23 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли, как будут работать новые санкции против России.