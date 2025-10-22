Курс доллара на межбанке превысил 82 рубля

Курс доллара на российском межбанковском рынке поднялся выше 82 рубля впервые с 10 октября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 10:24 по мск доллар поднимался на 0,79%, до 82,01 рубля. В это же время курс евро на российском межбанковском рынке прибавлял 0,56%, до 94,9 рубля.

С начала года доллар подешевел к рублю примерно на 30% и с 13 октября стоит чуть более 79 рублей. Подробнее о том, что будет с долларом дальше — в нашем материале.

До этого руководитель проектов КГ «Полилог» Руслан Андреев рассказал «Газете.Ru», что до курс доллара останется в диапазоне 78–80 рублей до начала зимы с возможностью колебаний в зависимости от макроэкономических факторов и действий ЦБ. Основным фактором, сдерживающим дальнейшую девальвацию рубля, остается необходимость ЦБ удерживать инфляцию в пределах целевых значений (4%), отметил он.

