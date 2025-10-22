На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа отрасль, где студентам готовы больше всего платить

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Самые большие средние заработные платы для студентов за первые девять месяцев 2025 года предлагали в сфере транспорта и логистики — 116 тыс. рублей. Это показало исследование, проведенное сервисом «Работа.ру», его приводит РИА Новости.

Второе место занимает сегмент строительства с зарплатой 105 тыс. рублей. На третьем месте — стажировки — чуть больше 98 тыс. рублей и работа без опыта — 96 тыс. рублей. Затем идут производство и агропром, где студентам готовы платить — 93 тыс. рублей и офисные службы с бизнес-услугами — 92 тыс. рублей.

Экономист Игорь Балынин ранее сообщил, что средняя зарплата выросла более чем на 20% в 16 из 89 российских регионов в 2025 году по сравнению с 2024-м. Причиной этого он назвал увеличение минимального размера оплаты труда, кадрового дефицита в отдельных отраслях, высокого уровня спроса на высококвалифицированные кадры. Балынин уверен, что рост средних зарплат будет продолжаться дальше и по итогам 2025 года вполне может достичь 105–110 тыс. рублей.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии октября.

