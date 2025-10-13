На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы самые высокооплачиваемые профессии октября

HeadHunter: средняя предлагаемая россиянам зарплата выросла на 14% за год
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В начале октября 2025 года средняя предлагаемая россиянам зарплата составила 80 тыс. рублей (+14% за год), рассказали по запросу «Газеты.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

При этом некоторым специалистам компании готовы платить больше общерыночной медианной зарплаты.

Самую высокую заработную плату работодатели предлагают, в основном, IT-специалистам и рабочим. Так, на первом месте по уровню зарплаты находится дата-сайентист (250 тыс. рублей в среднем), а на втором месте — DevOps-инженер (218 тыс.). Обе профессии — из сферы IT. На третьем по размеру зарплаты оказались сварщики (207,1 тыс.), за ними следуют водители (204,3 тыс.) и агенты по недвижимости (180,7 тыс. рублей в среднем).

Наименьшую зарплату в октябре предлагают дворникам (40,1 тыс. рублей в среднем), уборщикам (45,6 тыс.), воспитателям и няням (49,7 тыс.), мерчендайзерам (50,3 тыс.), грузчикам (51,8 тыс.), учителям и преподавателям (55,1 тыс.), психологам (55,4 тыс.), кассирам-операционистам (55,5 тыс.), а также охранникам (55,9 тыс. рублей в среднем).

Ранее россиянам рассказали, что делать при задержке зарплаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами