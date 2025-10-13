Названы самые высокооплачиваемые профессии октября

HeadHunter: средняя предлагаемая россиянам зарплата выросла на 14% за год

В начале октября 2025 года средняя предлагаемая россиянам зарплата составила 80 тыс. рублей (+14% за год), рассказали по запросу «Газеты.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

При этом некоторым специалистам компании готовы платить больше общерыночной медианной зарплаты.

Самую высокую заработную плату работодатели предлагают, в основном, IT-специалистам и рабочим. Так, на первом месте по уровню зарплаты находится дата-сайентист (250 тыс. рублей в среднем), а на втором месте — DevOps-инженер (218 тыс.). Обе профессии — из сферы IT. На третьем по размеру зарплаты оказались сварщики (207,1 тыс.), за ними следуют водители (204,3 тыс.) и агенты по недвижимости (180,7 тыс. рублей в среднем).

Наименьшую зарплату в октябре предлагают дворникам (40,1 тыс. рублей в среднем), уборщикам (45,6 тыс.), воспитателям и няням (49,7 тыс.), мерчендайзерам (50,3 тыс.), грузчикам (51,8 тыс.), учителям и преподавателям (55,1 тыс.), психологам (55,4 тыс.), кассирам-операционистам (55,5 тыс.), а также охранникам (55,9 тыс. рублей в среднем).

Ранее россиянам рассказали, что делать при задержке зарплаты.