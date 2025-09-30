На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме похвалили акцию для школьников «сдай вейп – получи пятерку»

В Госдуме заявили, что акцию «сдай вейп – получи пятерку» не развернуть на всю Россию
Telegram-канал «Properm.ru»

В пермской школе запланировали акцию «откажись от вейпа — получи пятерку по физкультуре». В разговоре с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по образованию Екатерина Харченко инициативу поддержала, но отметила, что на всю Россию идею расширить не получится.

«Спасибо коллегам-педагогам из этой школы за честность. Они не засовывают голову, как страус в песок, делая вид, что этой проблемы не существует. Креативно, современный способ коммуникации с молодежью. Понятно, что одна пятерка никак не повлияет на итоговую оценку по физкультуре. Они не молчат и говорят, что эта проблема есть, и призывают ребят к здоровому образу жизни. Я благодарю коллег за нестандартный подход. Безусловно, масштабировать его на всю страну вряд ли получится, потому что это задача как школы, так и родителей — воспитывать детей, говорить с ними о вреде курения, тем более электронных устройств», — сказала она.

Вред вейпов на организм доказан наукой, добавила депутат. Поэтому нужно запрещать вейпы, но не наказывать детей.

«Есть другие гуманные способы разговаривать с детьми и не наказывать. Мы в Государственной думе активно ведем работу по полному запрету [вейпов] не только для несовершеннолетних. Речь идет о запрете продажи и производства [для всех возрастов]», — сказала она.

До этого издание URA.RU сообщило, что в пермской школе стартовала акция для школьников. Они могут обменять вейп на пятерку по физкультуре. Директор школы позже сообщила, что акция неофициальная и проводится в тестовом режиме.

Ранее сообщалось, что школьникам раздавали наркотики в Kinder Surprise.

