На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог оценил ультиматум Трампа Колумбии

Политолог Дробницкий: скандал США и Колумбии может быть выгоден для Вашингтона
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Скандал президента США Дональда Трампа с властями Колумбии из-за наркотрафика может завершиться выгодным для Вашингтона торговым соглашением. Такое предположение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, Трампу после «множества прекращенных войн» необходима победа в Западном полушарии.

«Исходя из специфики того, как Трамп ведет политику, можно спрогнозировать, что ситуация будет разворачиваться следующим образом. Трамп и [президент Колумбии Густаво] Петро проведут «прекрасный телефонный разговор», по итогам которого объявят о совместной победе или уверенном векторе к прекращению наркотрафика. Заодно они подпишут какое-нибудь торговое соглашение, выгодное для США», — спрогнозировал эксперт.

19 октября Трамп потребовал от Петро немедленно остановить производство наркотиков в стране, иначе Вашингтон сделает это «некрасиво».

До этого американский лидер сообщил, что военнослужащие страны уничтожили «большую подводную лодку» с наркотиками, которая направлялась в сторону США. По его словам, на борту находились четыре человека. Двум членам экипажа удалось выжить, их планируют отправить в Эквадор и Колумбию для суда.

Ранее президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета республики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами