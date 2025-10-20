Политолог оценил ультиматум Трампа Колумбии

Политолог Дробницкий: скандал США и Колумбии может быть выгоден для Вашингтона

Скандал президента США Дональда Трампа с властями Колумбии из-за наркотрафика может завершиться выгодным для Вашингтона торговым соглашением. Такое предположение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, Трампу после «множества прекращенных войн» необходима победа в Западном полушарии.

«Исходя из специфики того, как Трамп ведет политику, можно спрогнозировать, что ситуация будет разворачиваться следующим образом. Трамп и [президент Колумбии Густаво] Петро проведут «прекрасный телефонный разговор», по итогам которого объявят о совместной победе или уверенном векторе к прекращению наркотрафика. Заодно они подпишут какое-нибудь торговое соглашение, выгодное для США», — спрогнозировал эксперт.

19 октября Трамп потребовал от Петро немедленно остановить производство наркотиков в стране, иначе Вашингтон сделает это «некрасиво».

До этого американский лидер сообщил, что военнослужащие страны уничтожили «большую подводную лодку» с наркотиками, которая направлялась в сторону США. По его словам, на борту находились четыре человека. Двум членам экипажа удалось выжить, их планируют отправить в Эквадор и Колумбию для суда.

Ранее президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета республики.